Guardianes de la Galaxia 2: Michael Rosenbaum califica su personaje como de gran relevancia

El actor Michael Rosenbaum fue uno de los últimos nombres adscritos al elenco de la película 'Guardianes de la Galaxia 2', dirigida por James Gunn. Ahora además habló sobre su personaje en el filme, calificándolo como de gran relevancia dentro del metraje.

20 de abril de 2017 - Mark Silverman

Michael Rosenbaum fue, junto a Sylvester Stallone, uno de los últimos en llegar al reparto principal de la película 'Guardianes de la Galaxia 2'. Ahora el propio actor habló acerca del papel. Situándolo como de gran relevancia dentro del metraje final de la ambiciosa superproducción de Marvel.



"Estoy en la película y realmente no puedo decir mucho sobre el papel porque James (Gunn) me pidió un gran secreto al respecto. Pero es con Stallone un papel importante. No puedo decir nada más que eso. No puedo esperar para ver la película, aún no he tenido ocasión y esperé por más de un año para poder disfrutar de ella".



Además también apuntó que para su papel no fue necesario que se afeitara la cabeza una vez más (en alusión a su rol de Lex Luthor en la serie de televisión 'Smallville').



Recordemos además que Michael Rosenbaum sonó su nombre para ser Star Lord en la primera película, papel que a la postre fue a parar a Chris Pratt. Según parece su nombre habría quedado en la agenda de James Gunn para futuros proyectos, como es este mismo caso.



El estreno de 'Guardianes de la Galaxia 2' está previsto para el próximo 5 de mayo. Con un reparto encabezado por Chris Pratt, Zoe Saldana, Dave Bautista, Vin Diesel, Bradley Cooper, Michael Rooker, Karen Gillan y Glenn Close.