Fast and Furious 8: Supera a todos sus competidores en la taquilla de cine en España

La película 'Fast and Furious 8' es un gran éxito en la taquilla mundial. Situándose en el primer puesto en el ranking de mercados como el de España. Donde consigue dejar atrás a grandes superproducciones del momento como el estreno de 'El Bebé Jefazo' o 'La bella y la bestia'.

21 de abril de 2017 - David Ackerman

El estreno de 'Fast and Furious 8' se sitúa en el primer puesto en el ranking en la taquilla de cine en España con 5,7 millones de Euros.



El segundo puesto es para otro estreno, 'El bebé jefazo', con 4,1 millones de Euros de ingresos. Como vemos, unos resultados de impacto para la superproducción infantil de alto impacto.



'La Bella y la Bestia' se sitúa en el tercer puesto del ranking con 700.000 Euros de ingresos y un total de 20,1 millones desde su estreno en las pantallas españolas.



'Pitufos' baja desde el primer hasta el cuarto puesto en el top taquillero en España con 552.000 Euros y un total de 5,1 millones de Euros desde su debut en nuestras pantallas.



'Un golpe con estilo' se estrena ahora en los cines españoles con 536.000 Euros de parcial. Con buenos pronósticos para el futuro de la cinta.



'Vida' se queda ahora en la sexta posición del top con 473.000 Euros d eingresos y un total de 1,7 millones desde su puesta de largo en pantallas.



'Mañana empieza todo' pierde tres posiciones y aparece ahora en el séptimo lugar con 316.000 Euros. Sumados a su total de 2,1 millones de Euros.



'Ghost in the Shell' se desploma desde el quinto hasta el octavo lugar. Tras tres semanas de vida en la cartelera en los cines de España acumula únicamente 2,5 millones de Euros.