Star Trek 4: Zachary Quinto no ve nada clara la continuidad de la saga

El actor Zachary Quinto, el nuevo Spock del cine en la saga Star Trek iniciada por JJ Abrams, habló acerca de la continuación de la misma, concretamente en lo relacionado con una posible cuarta entrega. Para el actor, no está nada claro que el futuro de la misma esté firmado.

22 de abril de 2017 - David Ackerman

Tanto Chris Pine como Zachary Quinto no faltarán para la continuación de la saga Star Trek en la gran pantalla. Después de que el tercer filme pasara por mil y una dificultades, finalmente consiguió ver la luz en pantalla el pasado año 2016, coincidiendo con la consecución de su primer medio siglo de vida desde el debut de la serie original.



El filme Star Trek 4 contará, casi con total seguridad, con el cineasta Justin Lin en la dirección. O al menos eso es lo que llenaba los titulares hasta hace unos meses. Ahora el actor Zachary Quinto comentó sus dudas acerca de la consecución del filme.



El rodaje estaba previsto para mediados del presente año. Pero por ahora no hay noticias del estudio. Y nombres como Zoe Saldana no estarían en la lista por su compromiso de gran duración con la saga Avatar, también para las próximas fechas.