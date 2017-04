Fast and Furious 8: Sigue arrasando en la taquilla de cine USA en su segundo viernes

La película 'Fast and Furious 8' sigue en lo más alto de la taquilla de cine en los Estados Unidos. Contando con un gran respaldo del público. De cara a ubicarse como el mejor estreno del año 2017.

23 de abril de 2017 - Mark Silverman

El estreno de la película Fast and Furious 8 no podía ir mejor en la taquilla de cine de los Estados Unidos. Cosechando un parcial de viernes de 11,2 millones de dólares en las pantallas del país. Gran dato de cara al fin de semana completo. Ahora además su total se sitúa en 136,1 millones de dólares dentro del ranking.



'El bebé jefazo' se sitúa en el segundo puesto con un parcial de 3,2 millones de dólares en la jornada del viernes. Su total se alza ahora a los 127,44 millones de dólares.



'La Bella y la Bestia' queda ahora en el tercer lugar del ranking con 2,6 millones de dólares. Su total se alza a 463,7 millones de dólares desde su debut en el país.



'Unforgettable' se estrena en los cines de los Estados Unidos con un parcial de viernes de 1,6 millones de dólares.



'Born in China', otro de los estrenos de la semana en las pantallas de los Estados Unidos, se queda en el quinto puesto con 1,5 millones de dólares.