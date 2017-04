Fast and Furious 8: Sigue arrollando en la taquilla de cine USA en su segundo fin de semana

La película 'Fast and Furious 8' se sitúa una vez más en el primer puesto del ranking de taquilla en los cines de los Estados Unidos. Un gran dato para el filme dirigido por F Gary Gray. Enfilando así su nueva entrada para el mercado internacional a lo largo de la próxima semana.

23 de abril de 2017 - Mark Silverman

La película de acción 'Fast and Furious 8' se sitúa en el primer puesto del ranking taquillero en los Estados Unidos una semana más. Con un parcial de 38,6 millones de dólares. Con un total de 163,5 millones de dólares acumulados en dicho mercado en dos semanas.



'El bebé jefazo' se sitúa en el segundo puesto, manteniendo el mismo peldaño desde la semana pasada, con 12,7 millones de dólares y un total de 136,9 millones de dólares desde su estreno en las pantallas de cine de los Estados Unidos.



'La Bella y la Bestia' también se mantiene en el mismo puesto del top desde la semana pasada en los Estados Unidos. Con un parcial de 9,9 millones de dólares y un total de 471,1 millones de dólares de acumulado.



'Born in China' se queda en el cuarto puesto en su estreno en los cines de los Estados Unidos. Con 5,1 millones de dólares para el documental sobre naturaleza producido por Disney.



'Un golpe con estilo' se queda en el quinto puesto. Mismo lugar que la semana pasada en los Estados Unidos. Con cinco millones de dólares de parcial taquillero en su debut.



'Pitufos' pierde dos puestos desde la semana pasada en los cines de los Estados Unidos con 4,8 millones de dólares de ingresos. Su total asciende a 33,3 millones de dólares desde su puesta de largo en el país.



'Unforgettable', otro de los estrenos de la semana en las pantallas de cine de los Estados Unidos, se queda en el séptimo puesto con 4,8 millones de dólares.



'Un don excepcional' también baja dos puestos desde la semana pasada con 4,5 millones de dólares. Sumando un total de 10,7 millones de dólares de total.



'The Promise' es el último estreno de la semana en aparecer en el top con 4,1 millones de dólares de parcial en su priemr fin de semana.



El top 10 lo cierra 'La Ciudad Perdida de Z' que remonta nada menos que 18 puestos para figurar ahora en el décimo con 2,1 millones de dólares de ingresos y un total acumulado de 2,2 millones de dólares.