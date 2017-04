Lobezno 3: Se despide de la taquilla mundial por encima de los 600 millones en taquilla

La película de cómic 'Lobezno 3' es uno de los estrenos de cine de mayor impacto del año 2017. Ahora además ya va dejando los diferentes tops de ingresos en el box office mundial, como por ejemplo con el estadounidense. Dejando más de 600 millones de dólares.

24 de abril de 2017 - Mark Silverman

La película 'Lobezno 3' superó las expectativas de ingresos taquilleros durante su tercera semana de vida en las carteleras. Con más de 350 millones de dólares. Un dato que sin lugar a dudas es de destacar si tenemos en cuenta que se trata de un filme R, es decir, calificado como no apto para menores de 17 años. Ahora que ya pasaron varios meses desde su debut en pantalla, ya se está mirando el balance global de cara al final de su andadura en cines.



'Lobezno 3' va dejando atrás los tops taquilleros mundiales con una cifra superior a los 600 millones de dólares. Sin lugar a dudas un gran dato dentro del cine de acción y de una producción situada como no apta para menores de 17 años (R). Además sirviendo como gran broche final para el personaje de Lobezno en manos de Hugh Jackman.



Ahora se abre la posibilidad de la continuidad de Lobezno dentro del universo cinematográfico Marvel en general y X MEN en particular. Aunque para eso restarán un buen número de giros dentro de dicho universo. Con interesantes novedades como por ejemplo 'X MEN Fénix Oscura' o 'X MEN Nuevos Mutantes'. Ambas producciones ubicadas en la cartelera de estrenos del próximo año 2018.