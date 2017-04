Escuadrón Suicida: Chris Pratt cree que se intentó introducir muchos personajes demasiado rápido

El actor Chris Pratt llega ahora hasta los cines de todo el mundo con la película 'Guardianes de la Galaxia 2'. Además habló acerca de otro de los títulos de cómic de mayor impacto de los últimos años: 'Escuadrón Suicida'. Para él la producción dirigida por David Ayer contaba con un problema de base, consistente en querer introducir demasiados personajes y demasiado rápido.

26 de abril de 2017 - Mark Silverman

Chris Pratt se revela como fan de las películas de cómic de DC y Warner. "Realmente me gustan todas las películas de Warner, creo que son geniales y no soy un crítico muy duro con esas películas. Pero uno de los defectos podría estar en querer introducir demasiados personajes en películas como 'Escuadrón Suicida'. Dedicaron diez minutos a estos personajes en vez de crear trilogías para cada uno de ellos y convencernos de que nos preocupáramos por cada uno de ellos", comentó el actor.



Chris Pratt lo tiene claro: "La madera más dura y resistente crece despacio, por lo que es más fuerte y resistente. Es lo que Marvel hizo con Los Vengadores, mostrando primero a sus personajes de manera individual con películas sólidas. Ellos hicieron Iron Man, luego siguieron con Capitán América y luego Thor. Crearon una sed de los fans por más contenidos y entonces llegaron Los Vengadores".



Aunque tal vez no todos los personajes de 'Escuadrón Suicida' necesitaran una trilogía previa, sin lugar a dudas sí que habría sido de agrado para los fans el poder ver algo más de los principales, como Harley Quinn, interpretada por la actriz Margot Robbie.