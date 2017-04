Guardianes de la Galaxia 2: Chris Pratt espera extender su contrato con Marvel

El actor Chris Pratt llega ahora hasta nuestros cines con la película 'Guardianes de la Galaxia 2'. Ambicioso proyecto cinematográfico de Marvel que continúa con una de las sagas más exitosas del estudio dirigido por Kevin Feige. Ahora el protagonista habla sobre su intención de seguir adelante con su personaje en muchos más títulos.

26 de abril de 2017 - Mark Silverman

El proyecto de 'Guardianes de la Galaxia 2' sigue adelante a pleno ritmo dentro de su promoción. Con el actor Chris Pratt como una de las mayores estrellas de Hollywood dentro del panorama de los grandes estrenos de temporada.



Chris Pratt, ante la pregunta de si continuaría o no con su papel de Star Lord en el cine, es claro: "Me encanta lo que estoy haciendo en Marvel. No me importa cuántas películas tengo firmadas porque seguiré trabajando con ellos. Es una experiencia fantástica".



Además también apunta "Seguiré trabajando con ellos, sin lugar a dudas, les guste o no", ironiza.



La primera entrega de la saga de acción de Marvel 'Guardianes de la Galaxia' se estrenó el 1 de agosto de 2014 y se convirtió en el mejor filme de Marvel para dicho año, consiguiendo más de 775 millones de dólares en la taquilla mundial y dejando por debajo a nada más y nada menos que 'Capitán América 2 Soldado de Invierno'. Un resultado sumamente inesperado dentro del que se presentaba como resultado secundario, al menos a priori, en dicho año.



El argumento de 'Guardianes de la Galaxia 2' se presenta así: Se establece continuando con las aventuras del equipo a medida que atraviesan los confines del cosmos. Los tutores deben de mantener su nueva familia juntos. Así como descubrir la verdadera familia de Peter Quill. Viejos enemigos se convierte en aliados y nuevos personajes llegarán en ayuda d nuestros héroes en la expansión del universo cinematográfico Marvel.