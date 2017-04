Wonder Woman: Completa nuevo rodaje de escenas embarazada de su primer hijo

La actriz Gal Gadot finalizó el rodaje de las nuevas escenas de la película 'Wonder Woman'. Las cuales fueron requeridas por Patty Jenkins tras la fase de montaje. Unas tomas que efectuó ya embarazada, aunque dado el incipiente estadio de dicho embarazo, no se espera que sea necesario un proceso de postproducción especial por ello.

26 de abril de 2017 - David Ackerman

El estreno de la película de 'Wonder Woman' está cada vez más cerca en el calendario. Dentro de uno de los proyectos más ambiciosos de Warner y DC de los últimos tiempos.



La película requirió nuevas escenas de rodaje contando con sus protagonistas. Como por ejemplo la actriz Gal Gadot. Quien además se encuentra embarazada de su primer hijo. Algo que no impidió que la actriz estuviera plenamente implicada en el proyecto.



Dado que aún su estado no se encontraba en una etapa muy avanzada, no fue necesario realizar cambios notables de cara a la postproducción de las nuevas escenas.



El proceso de rodaje extra no es algo poco habitual dentro de las grandes superproducciones de Hollywood. Sobre todo en los últimos años con grandes presupuestos en juego de cara a conformar verdaderos bombazos de taquilla.



Sinopsis de 'Wonder Woman': Antes de ser Wonder Woman, era Diana, la princesa de las amazonas, y fue entrenada para convertirse una guerrera invencible. Criada en una recóndita isla paradisíaca, cuando un piloto estadounidense se estrella en sus costas y le informa de un conflicto masivo que está arrasando el mundo exterior, Diana abandona su hogar, convencida de que puede poner fin a la amenaza. Luchando con los hombres en un guerra para acabar con todas la guerras, Diana descubrirá todos sus poderes… y su verdadero destino.