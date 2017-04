Guardianes de la Galaxia 2: James Gunn adelanta cambio de personajes para la cuarta película

El estreno en cines de la película 'Guardianes de la Galaxia 2' es inminente. Pero el futuro de las sagas Marvel no se deja de preparar. Si hace unos días James Gunn habló sobre el final de su andadura con una trilogía, ahora adelanta un cambio radical en el elenco de personajes con el fin de una cuarta película.

27 de abril de 2017 - David Ackerman

Por ahora todo apunta a que la película 'Guardianes de la Galaxia 2' se situará como la antesala de la trilogía dirigida por James Gunn. Al frente de una de las sagas más llamativas del universo cinematográfico Marvel.



Chris Pratt, ante la pregunta de si continuaría o no con su papel de Star Lord en el cine, es claro: "Me encanta lo que estoy haciendo en Marvel. No me importa cuántas películas tengo firmadas porque seguiré trabajando con ellos. Es una experiencia fantástica". Además también apunta "Seguiré trabajando con ellos, sin lugar a dudas, les guste o no", ironiza. Aunque parece complicado que continúe más allá de los tres títulos actuales. Ya que James Gunn ve claro que una posible cuarta película marcaría un salto en el reparto dejando atrás a los personajes del grupo que conocemos.



El argumento de 'Guardianes de la Galaxia 2' se presenta así: Se establece continuando con las aventuras del equipo a medida que atraviesan los confines del cosmos. Los tutores deben de mantener su nueva familia juntos. Así como descubrir la verdadera familia de Peter Quill. Viejos enemigos se convierte en aliados y nuevos personajes llegarán en ayuda d nuestros héroes en la expansión del universo cinematográfico Marvel.