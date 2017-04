Okja: Nuevo vídeo con el personaje de Tilda Swinton

Llega un nuevo vídeo de la producción de Netflix 'Okja', ahora ofreciendo detalles sobre el personaje interpretado por la actriz Tilda Swinton. Un clip viral sobre su personaje, Lucy Mirando, CEO de Mirando Corporation.

28 de abril de 2017 - Mark Silverman

Os presentamos un vídeo viral de la película 'Okja', ahora con la actriz Tilda Swinton en su papel principal dentro de la producción de Netflix.



El argumento de la película 'Okja' se presenta así: Mija es una niña que lo arriesga todo para impedir que una poderosa multinacional secuestre a su mejor amigo: un animal mastodóntico llamado Okja. En esta tragicomedia sobre el paso a la edad adulta, asistiremos al gran viaje de Mija, cuya mente se abrirá mucho más de lo que nadie desearía para sus hijos.



En sus aventuras, descubrirá verdades terribles sobre la experimentación con los alimentos modificados genéticamente, la globalización, el ecoterrorismo y la obsesión de la humanidad con la imagen, las marcas y la autopropaganda.



El reparto del filme está encabezado por nombres como Tilda Swinton (¡Ave, Cesar!, Moonrise Kingdom), Jake Gyllenhaal (Nightcrawler, Southpaw), Paul Dano (Love and Mercy, 12 años de esclavitud), Lily Collins (La excepción a la regla) y Steven Yeun (The Walking Dead).



Seohyun An interpreta a Mija en la película. Su estreno en Netflix está previsto para el próximo 28 de junio.