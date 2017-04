Wonder Woman: Nuevo spot de acción con las últimas escenas rodadas

La película 'Wonder Woman' es uno de los estrenos más esperados del año en el ámbito de las adaptaciones de cómic. Contando con la actriz Gal Gadot al frente del emblemático personaje de cómic, ahora además en un potente spot de acción.

28 de abril de 2017 - David Ackerman

Llega un nuevo spot de la película 'Wonder Woman', contando con más escenas del ambicioso superproducción dirigida por Patty Jenkins.



Wonder Woman llegará a los cines de todo el mundo desde el próximo verano, cuando Gal Gadot regresará dando vida al personaje que titula la épica aventura dirigida por Patty Jenkins. Antes de que fuera la propia Wonder Woman, era Diana, princesa de las Amazonas, entrenadas para ser guerreras invencibles. Criada en una isla paradisiaca y totalmente protegida.



Cuando un piloto estadounidense sufre un accidente y termina en las costas de su isla natal, y habla a Diana del enorme conflicto bélico existente en el mundo interior, ella decide salir de su hogar, totalmente convencida de que puede detener dicha amenaza. Lucha junto a ese hombre para acabar con todas las guerras. Es en ese momento cuando Diana descubre todos sus poderes... y su verdadero destino.