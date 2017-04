Wonder Woman: Comienza la venta anticipada de entradas con la incertidumbre del resultado

La película 'Wonder Woman' es una gran apuesta de DC y Warner para la cartelera de 2017. Una gran incertidumbre gira en torno al proyecto monográfico con la poderosa amazona de cómic interpretada por la actriz Gal Gadot. Ahora además arranca la venta anticipada de entradas.

29 de abril de 2017 - David Ackerman

Tras los últimos vídeos de la película de cómic 'Wonder Woman' se inicia la venta anticipada de entradas. Buscando continuar con la racha de éxito de las producciones de impacto del año 2017.



La película 'Wonder Woman' llega como el primer filme monográfico protagonizado por un personaje femenino. Lo que podría marcar un gran devenir para la saga en los próximos años. Siempre y cuando la taquilla acompañe adecuadamente.



Antes de que fuera la propia Wonder Woman, era Diana, princesa de las Amazonas, entrenadas para ser guerreras invencibles. Criada en una isla paradisiaca y totalmente protegida.



Cuando un piloto estadounidense sufre un accidente y termina en las costas de su isla natal, y habla a Diana del enorme conflicto bélico existente en el mundo interior, ella decide salir de su hogar, totalmente convencida de que puede detener dicha amenaza.



Lucha junto a ese hombre para acabar con todas las guerras. Es en ese momento cuando Diana descubre todos sus poderes... y su verdadero destino.