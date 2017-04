Escuadrón Suicida: Cambió el patrón de promoción para películas como Wonder Woman

La película 'Wonder Woman' llega a las pantallas de cine de todo el mundo a partir del próximo 2 de julio. Un estreno muy esperado por tratarse de la principal apuesta, junto a 'La Liga de la Justicia', de DC y Warner para el año 2017. Su planteamiento de promoción se parecerá bastante al de 'Escuadrón Suicida', título revelación del estudio dentro de la pasada temporada.

29 de abril de 2017 - Xavi Andrade

El estreno de 'Batman Vs Superman' supuso un gran gasto en promoción para Warner y DC. Para finalmente no cosechar los resultados esperados inicialmente en su desarrollo. Después fue el turno de 'Escuadrón Suicida', estrenada sin hacer mucho ruido previo en agosto, aunque en su caso el margen de rentabilidad fue mucho mayor que la cinta dirigida por Zack Snyder. Precisamente este planteamiento gustó al estudio de cara a futuras producciones.



Un estilo de promoción que ahorraba mucho dinero al estudio, basado en pequeñas campañas diseminadas en el tiempo y buscando reforzar una posición de cara a los fans para el estreno mundial del 2 de julio.



Quedan así atrás otros planteamientos de gran impacto con el estreno de costosos tráilers en multitudinarios eventos, como en anteriores ocasiones.



Antes de que fuera la propia Wonder Woman, era Diana, princesa de las Amazonas, entrenadas para ser guerreras invencibles. Criada en una isla paradisiaca y totalmente protegida.



Cuando un piloto estadounidense sufre un accidente y termina en las costas de su isla natal, y habla a Diana del enorme conflicto bélico existente en el mundo interior, ella decide salir de su hogar, totalmente convencida de que puede detener dicha amenaza.



Lucha junto a ese hombre para acabar con todas las guerras. Es en ese momento cuando Diana descubre todos sus poderes... y su verdadero destino.