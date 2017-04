Fast and Furious 8: Se situará como la película más taquillera de 2017 en el fin de semana

La película 'Fast and Furious 8' se sitúa como el mayor éxito de taquilla del año. Ahora además se aupará al primer puesto del ranking durante el próximo fin de semana, dejando atrás a 'La Bella y la Bestia'.

29 de abril de 2017 - David Ackerman

El estreno en cines de la película Fast and Furious 8 está marcado como uno de los de mayor impacto del año. Es más, ahora además también se ubica como la película de mayores ingresos del año 2017 en todo el mundo. Dejando atrás a 'La Bella y la Bestia'.



Por ahora ambas producciones están separadas por apenas 100 millones de dólares. Unos ingresos que se marcarán durante el fin de semana en curso. Gracias en gran medida al mercado asiático.



El resto de puestos de la tabla no se moverán durante el fin de semana. Con 'Lobezno 3' (Logan) en el tercer puesto del ranking taquillero mundial tras su estreno, con más de 600 millones de dólares de ingresos.



Seguida por 'Skull Island' con 559 millones de dólares recaudados en las pantallas de todo el mundo.



Uno de los últimos titulares en llegar sobre la saga Fast and Furious nos sitúan un spinoff de la franquicia basado en varios personajes de la misma. Buscando expandir el universo de acontecimientos de la misma.