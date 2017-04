Fast and Furious 8: Continúa en lo más alto de la taquilla de cine USA en el último viernes

La película de acción 'Fast and Furious 8' se sitúa como el mayor estreno de cine del año. Ahora además también apuntala sus buenos datos liderando la clasificación durante la jornada del viernes.

29 de abril de 2017 - David Ackerman

La acción de Fast and Furious 8 se sitúa en el primer puesto del ranking taquillero en los Estados Unidos gracias a su parcial de viernes de 5,1 millones de dólares. Gran dato, una semana más, para el filme dirigido por F Gary Gray.



Su total asciende ya, únicamente en los Estados Unidos, a 178,4 millones de dólares.



Uno de los estrenos de cine de la semana en los Estados Unidos, 'Baahubali 2: The Conclusion', se sitúa en el segundo puesto en el parcial de viernes. Con 4,7 millones de dólares.



'How to be a Latin Lover', siguiendo con los estrenos de cine en los Estados Unidos. Ocupa el tercer puesto de l ranking taquillero en los Estados Unidos, con 3,9 millones de dólares.



'El Círculo' se estrena en cines en los Estados Unidos ocupando el cuarto lugar con 3,2 millones de dólares de ingresos en taquilla.



'Bebé Jefazo' se queda en el quinto puesto del top taquillero en los Estados Unidos dentro del parcial del pasado viernes. Con un parcial de 2 millones de dólares y un total acumulado de 141,4 millones de dólares.