Fast and Furious 8: Sigue en lo más alto de la taquilla de cine USA a la espera de Marvel

La película de acción 'Fast and Furious 8' se sitúa en el primer puesto del ranking de taquilla en las pantallas de los Estados Unidos. Todo a la espera de lo que acontecerá el próximo fin de semana con la llegada de cintas como 'Guardianes de la Galaxia 2'.

1 de mayo de 2017 - Xavi Andrade

La película 'Fast and Furious 8' se ubica en el primer puesto en el ranking de taquilla en los Estados Unidos. Con un parcial de 19,3 millones de dólares y un total acumulado de nada más y nada menos que 192,7 millones de dólares.



'How to be a Latin Lover', uno de los estrenos de la semana en los cines de los Estados Unidos, se queda en el segundo puesto en el top. Con unos ingresos de 12,1 millones de dólares.



'Baahubali: La conclusión' se estrena en los Estados Unidos en el tercer puesto del ranking con 10,1 millones de dólares.



'El Círculo', el último estreno de cine en aparecer en el top en los Estados Unidos, debuta en el cuarto puesto con Emma Watson y Tom Hanks en los papeles protagonistas.



'El Bebé Jefazo' se queda en el quinto puesto de la taquilla de cine de los Estados Unidos con 9 millones de parcial y nada más y nada menos que 148,4 millones de total desde su estreno.