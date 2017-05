Guardianes de la Galaxia 2: El director califica como personas vacías a los que difunden spoilers

El director James Gunn habló sobre el problema de los spilers cuando las películas se estrenan en diferentes fechas por todo el mundo. Se muestra apenado por las personas que disfrutan realizando filtraciones de los argumentos de las superproducciones.

1 de mayo de 2017 - David Ackerman

El cineasta James Gunn habló sobre los problemas generados en torno al estreno de las películas en diferentes fechas por todo el mundo. En particular acerca de los que difunden spoilers deliberadamente.



Para James Gunn este tipo de personas "son tristes almas solitarias que disfrutan revelando datos del argumento de las películas", como es el caso de 'Guardianes de la Galaxia 2', cuyo estreno en los Estados Unidos llegará la próxima semana, es decir, una semana más tarde que en multitud de mercados internacionales.



Gunn no cree en todo caso que esas filtraciones sean sustancialmente peligrosas para los resultados de la película en taquilla.



Marvel suele estrenar sus películas en diferentes fechas por todo el mundo, y por ahora no parece haber resultado un escollo significativo para el devenir de las mismas.