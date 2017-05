Dunkerque: Christopher Nolan defiende su autocensura al no ser una película bélica

La película 'Dunkerque' llegará próximamente a los cines. Aunque hace unos días Christopher Nolan sorprendió al confirmar que el filme se situaría con una calificación PG13, es decir, apta para personas de 13 años en adelante, con lo que se "auto-censuraría" con total seguridad, al menos de cara a una película bélica. Aunque para el cineasta, no se trata de un filme encuadrado en dicho género.

2 de mayo de 2017 - David Ackerman

A pesar de que la película 'Dunkerque' está ambientada en uno de los episodios más duros de la Segunda Guerra Mundial, cuando decenas de miles de soldados aliados se vieron obligados a replegarse a las islas británicas tras la arrolladora ofensiva Nazi por el norte de Europa hasta las costas francesas, Christopher Nolan



Después de las primeras escenas de acción de la película de Christopher Nolan 'Dunkerque' en versión original, y de su primer tráiler oficial en su versión en castellano, ciertamente sorprende la posibilidad de que se trata de una película PG13, y más aún de que no sea una película bélica. Nolan afirma que se trata de una historia que "va más allá" de la contienda bélica, y que habla de las personas que consiguieron sobrevivir a un episodio que requirió una enorme dosis de superación.



Queda por ver el planteamiento de Christopher Nolan para su vuelta al cine tras 'Interestelar'. Ahora centrándose en un momento no muy recreado en la historia del cine reciente.



Un episodio que no se vio de manera profusa en el cine. Al menos no con una superproducción de Hollywood como las descritas anteriormente. La sinopsis principal de la película de acción bélica 'Dunkerque', dirigida por Christopher Nolan, se presenta así: El argumento de 'Dunkerque' se abre con cientos de miles de tropas británicas y aliadas rodeadas por las fuerzas enemigas. Atrapado en la playa con el mar a sus espaldas, se enfrentan a una situación imposible que el enemigo se cierne sobre ellos.