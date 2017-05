The Batman: Matt Reeves compara la saga con El Origen del Planeta de los Simios

El cineasta Matt Reeves habló sobre su llegada al universo Batman con la película 'The Batman', protagonizada por el actor Ben Affleck. Comparándola con el proyecto de 'El Origen del Planeta de los Simios'.

2 de mayo de 2017 - Xavi Andrade

Matt Reeves rechazó en un primer momento la oferta para dirigir The Batman. Una ruptura que terminó con acercamiento y firma de acuerdo para situarse al frente del ambicioso proyecto de DC y Warner. Entre los motivos por los cuales finalmente dio el "sí" estaría una gran oferta del estudio para situarse dentro del futuro de sus adaptaciones. Y nada más y nada menos que relevando a Zack Snyder al frente del la línea argumental principal de todas las sagas con su punto de mira puesto en el futuro de 'La Liga de la Justicia'.



Para Reeves tanto la saga The Batman como El Origen del Planeta de los Simios se sitúa como dos de las franquicias que más le marcaron en su juventud. Por lo que valora especialmente poder estar ahora al frente de las mismas en sendos proyectos.



"Es algo muy extraño el estar involucrado en dos franquicias que fueron las dos que más me impactaron". A lo que añadió "Simplemente estaba obsesionado con Batman cuando era un niño. Lo encuentro interesante, muy interesante y toda una oportunidad en mi carrera".