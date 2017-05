Wonder Woman: Nueva portada con Gal Gadot como protagonista

Llega una nueva portada de con el personaje de Wonder Woman como eje principal del filme dirigido por la cineasta Patty Jenkins. Todo de cara a su estreno en cines el próximo 2 de julio.

3 de mayo de 2017 - Xavi Andrade

Tras los últimos estrenos de los tráilers de la película 'Wonder Woman', ahora además llegan datos sobre la extensión del metraje. Quedando como uno de los de mayor duración de todo el universo cinematográfico DC. Con más de 2 horas. Concretamente con 2 horas y 21 minutos. Con lo que los fans podrán disfrutar de una sólida producción y un argumento plagado de detalles acerca de la poderosa amazona de cómic.



El personaje interpretado por Gal Gadot aparece ahora dentro de una nueva portada, dentro de su ambiciosa campaña de promoción internacional.



Wonder Woman llegará a los cines de todo el mundo el próximo 2 de junio, cuando Gal Gadot regrese dando vida al personaje que titula la épica aventura dirigida por Patty Jenkins. Antes de que fuera la propia Wonder Woman, era Diana, princesa de las Amazonas, entrenadas para ser guerreras invencibles. Criada en una isla paradisiaca y totalmente protegida.



Cuando un piloto estadounidense sufre un accidente y termina en las costas de su isla natal, y habla a Diana del enorme conflicto bélico existente en el mundo interior, ella decide salir de su hogar, totalmente convencida de que puede detener dicha amenaza. Lucha junto a ese hombre para acabar con todas las guerras. Es en ese momento cuando Diana descubre todos sus poderes... y su verdadero destino.