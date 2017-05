Gears of War: Finalmente consigue ponerse en marcha con nuevo guionista

La adaptación cinematográfica de 'Gears of War' sigue adelante. Ahora además contando con guionista. Se trata de Shane Salerno (Armagedón), quien se pone al frente de la historia que será desarrollada por Universal Pictures. El filme lleva en desarrollo desde hace varios años.

4 de mayo de 2017 - Xavi Andrade

La película de ciencia ficción y acción basada en el popular videojuego 'Gears of War' cobra nueva vida. Si a finales del pasado año 2016 Universal Pictures se hacía cargo de la misma, ahora además se van asignando nombres a su equipo creativo. Como el de Shane Salerno para el guión.



Microsoft adquirió la saga 'Gears of War' con la pretensión de sacar adelante un filme, pero desde hace cuatro años no se supo más del tema. En un principio se habló de Len Wisseman en la dirección, pero sin concretar nada al respecto.



Gears of War sigue los soldados del pelotón Delta en su lucha por salvar a los habitantes humanos de de terribles amenazas por toda la galaxia. Con Marcus Fénix, un ex soldado prisionero y templado en la guerra. El argumento del videojuego cuenta además con Dominic Santiago (Dom), los dos soldados se unen en el Escuadrón Delta contra los Locust durante el transcurso de una campaña llena de acción.



Es pronto para poder aventurar una fecha de cara al proyecto, pero si tras el anuncio llegan datos acerca del elenco y demás equipo, podríamos estar ante un estreno para el año 2019.