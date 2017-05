Ghost in the Shell: Sale de los cines antes de lo previsto tras su fracaso en taquilla

Los malos datos de taquilla de la película 'Ghost in the Shell' adelantarán su salida de los cines. Con una recaudación mundial que apenas alcanzó los 170 millones de dólares, el periplo de Scarlett Johansson en la adaptación del ambicioso manga dirigido por Rupert Sanders, parece totalmente finalizado.

4 de mayo de 2017 - Xavi Andrade

Los resultados iniciales de la película 'Ghost in the Shell' fueron considerados como desastrosas. Ahora cuando su carrera cinematográfica parece estar totalmente terminada -y apenas consiguiendo 170 millones de dólares en todo el mundo- su salida de las carteleras se adelanta respecto a las primeras previsiones.



Los ingresos finales han quedado incluso 20 millones de dólares por debajo de los pronósticos más pesimistas al respecto.



Con este varapalo parece quedar claro que el futuro de la franquicia está muy lejos de materializarse en una posible continuación del argumento.



Se trata sin duda de un mal titular para las adaptaciones de argumentos procedentes del manga en general y para Scarlett Johansson en particular, puesto que se hablaba de la puesta en marcha de una nueva saga de acción con ella como protagonista. Otra más a su extensa carrera en Hollywood.



Dirigida por Rupert Sanders, su reparto está encabezado por Scarlett Johansson, Pilou Asbæk, Beat Takeshi Kitano, Juliette Binoche, Michael Pitt, Kaori Momoi, Rila Fukushima, Chin Han, Danusia Samal, Lasarus Ratuere, Yutaka Izumihara y Tuwanda Manyimo.