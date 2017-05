The Batman: Ben Affleck comienza de nuevo con el entrenamiento

El actor Ben Affleck confirmó estar de nuevo con la preparación física para el personaje de Batman dentro de la película monográfica que será dirigida por Matt Reeves. Todo tras el último aplazamiento provocado precisamente por la búsqueda de un director para el proyecto.

5 de mayo de 2017 - Xavi Andrade

El que un actor se entrene duramente para un papel en Hollywood no es una noticia especialmente significativa. Sin embargo sí lo es en el caso de la película The Batman, ya que sirve como indicativo de que el proyecto se pone en marcha de cara a un inminente rodaje, y por lo tanto ya se puede ubicar su estreno en torno a mediados del próximo año 2018.



Desde que se anunciara la película 'Batgirl' con Joss Whedon en la dirección o de que se ponga sobre la mesa películas como 'Gotham City Sirens' o 'Escuadrón Suicida 2', ahora además se encuadra un nuevo título para completar el universo de Batman en la gran pantalla de aquí al año 2019. Sin duda una gran explosión de títulos dentro del citado universo cinematográfico DC. Todos ellos girando en torno a la presumiblemente llamativa saga monográfica dirigida por Reeves y protagonizada por Affleck.



Del proyecto por ahora no se tienen datos más allá de los muchos rumores que giran en torno al mismo. Como por ejemplo la presencia del Joker interpretado por Jared Leto.