The Batman: El compositor de Star Wars Rogue One quiere poner música a la película

La película 'The Batman' va dando sus primeros pasos hacia el rodaje. Al menos eso se desprende de las últimas declaraciones del actor Ben Affleck. Ahora además también se ubica el compositor Michael Giacchino como candidato para la banda sonora.

5 de mayo de 2017 - David Ackerman

Hace unas semanas Ben Affleck estaba designado para dirigir The Batman. Una película que se basaría en un guión también escrito prácticamente por él. Todo para que el actor interpretara por tercera vez al Caballero Oscuro de Gotham en la gran pantalla.



Ahora es el director Matt Reeves quien está al frente del proyecto. Y el compositor Michael Giacchino se ofrece para la música del filme.



Recordemos que Giacchino puso música a cintas como 'Jurassic World' o el reciente estreno de 'Star Wars Rogue One'.



Por ahora todo sigue abierto al respecto del filme 'The Batman', por ahora sin un rodaje en marcha a falta de ir conformando el reparto principal.



La próxima vez que veremos a Ben Affleck como Batman será con el estreno de 'La Liga de la Justicia', dirigida por Zack Snyder.