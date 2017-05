Wonder Woman: Nuevo clip de vídeo con la escena del atraco en el callejón

Llega un nuevo vídeo de la película 'Wonder Woman', dirigida por Patty Jenkins. Contando con Gal Gadot y Chris Pine en los papeles principales del filme. El vídeo ofrece una escena de las descritas dentro de la promoción de la ambiciosa superproducción.

5 de mayo de 2017 - Xavi Andrade

La actriz Gal Gadot reconoció que hasta pocas semanas antes del rodaje no conoció la identidad del personaje para el cual hizo la audición dentro del filme 'Batman Vs Superman'. Gadot, quien ahora protagoniza la cinta monográfica dirigida por Patty Jenkins, confirmó que en su audición Zack Snyder no le comentó nada sobre el personaje concreto al que daría vida en 'Batman Vs Superman'.



Ahora podemos ver un nuevo vídeo de la película 'Wonder Woman' con una de las escenas de impacto dentro de la promoción antes de su estreno mundial, situado para principios del próximo mes de junio.



El argumento de 'Wonder Woman' nos llevará hasta el origen del célebre personaje de cómic. Tras su debut en cines en el argumento de 'Batman Vs Superman'.



El estreno en cines de 'Wonder Woman' marcará el arranque de la nueva saga de acción de DC, con Patty Jenkins en la dirección.