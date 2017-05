Escuadrón Suicida 2: Guy Ritchie no puede dirigir la película por cuestiones de agenda

El cineasta Guy Ritchie reconoció la imposibilidad de poder hacerse cargo de la dirección de 'Escuadrón Suicida 2' a causa de su agenda de proyectos ya cerrados para los próximos año. Reconoce también que le habría gustado mucho poder hacerse cargo del filme.

6 de mayo de 2017 - David Ackerman

El guión de 'Escuadrón Suicida 2' está en marcha. Contando con Adam Cozad, quien cuenta con un gran bagage en la creación de historias para la saga 'Jack Ryan' o 'La Leyenda de Tarzán'.



Con el retorno de nombres como Margot Robbie o Will Smith. Así como Jared Leto para sus respectivos papeles de Harley Quinn, Deadshot y Joker.



Sin embargo no será Guy Rtichie quien se encargue de la dirección, puesto que, según reconoce, su agenda de trabajo para los próximos años se lo complican enormemente. Como por ejemplo con la secuela de 'The Man from UNCLE' así como con la nueva entrega de la saga Sherlock Holmes.