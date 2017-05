Dunkerque: Nuevo tráiler en castellano con la próxima película de Christopher Nolan

Llega el nuevo tráiler de la película 'Dunkerque', dirigida por Christopher Nolan, en la cual se relata uno de los episodios más intensos de la Segunda Guerra Mundial.

6 de mayo de 2017 - Mark Silverman

Después de las primeras escenas de acción de la película de Christopher Nolan 'Dunkerque' en versión original, y de su primer tráiler oficial en su versión en castellano, ahora podemos ver el intenso segundo tráiler de la producción de próximo estreno. Un nuevo giro dentro de la carrera cinematográfica del cineasta.



Un episodio que no se vio de manera profusa en el cine. Al menos no con una superproducción de Hollywood como las descritas anteriormente. La sinopsis principal de la película de acción bélica 'Dunkerque', dirigida por Christopher Nolan, se presenta así: El argumento de 'Dunkerque' se abre con cientos de miles de tropas británicas y aliadas rodeadas por las fuerzas enemigas. Atrapado en la playa con el mar a sus espaldas, se enfrentan a una situación imposible que el enemigo se cierne sobre ellos.



Como podemos ver con la sinopsis, Christopher Nolan opta ahora por un drama bélico que a buen seguro mostrará una gran calidad visual. Marca de la saga de sus trabajos cinematográficos. Como por ejemplo en 'Origen' o 'Interestelar'. Pasando por la trilogía Batman, con 'El Caballero Oscuro' interpretado por el actor Christian Bale. Ahora contando con un elenco plagado de novedades, así como otros regresos dentro de la filmografía de Nolan.



Hy que destacar la ausencia de Michael Caine, actor "fetiche" dentro de todas las producciones de Christopher Nolan durante los últimos años. El reparto principal de la película está encabezado por Fionn Whitehead. Otros cabezas de cartel como Tom Hardy, St. James Place ganador del Oscar Marcos Rylance, Kenneth Branagh, y Cillian Murphy (con quien Nolan ya trabajó en multitu de ocasiones anteriormente.



Completando el reparto principal de la película encontramos a Aneurin Barnard, Harry Styles (integrante del grupo pop juvenil One Direction), James DArcy, Jack Lowden, Barry Keoghan y Tom Glynn-Carney. Pero lo que más destaca del reparto es quien no está. Ya que ahora Christopher Nolan no contará con Michael Caine, actor fetiche de todas sus películas desde el año 2002.