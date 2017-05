Guardianes de la Galaxia 2: Arrasa en la taquilla USA del viernes en su estreno

La película de Marvel 'Guardianes de la Galaxia 2' llegó a los cines de los Estados Unidos. Consiguiendo un gran registro de viernes que augura otro triunfo para el estudio propiedad de Disney, gracias a la secuela dirigida por el cineasta James Gunn.

6 de mayo de 2017 - David Ackerman

La película de acción de cómic 'Guardianes de la Galaxia 2' consigue ahora un parcial de viernes de 56,25 millones de dólares. Un dato potentísimo de cara a lo que acontecerá en las próximas horas cuando conozcamos su balance final en su primer fin de semana en las pantallas de los Estados Unidos.



El segundo puesto es ahora para 'Fast and Furious 8', con un parcial de fin de semana de 2,2 millones en el viernes y un total por ahora de 200,8 millones de dólares.



'El bebé jefazo' aparece ahora en el tercer puesto con un parcial de 1,3 millones de dólares y un total acumulado de 151,9 millones de dólares desde su estreno en las pantallas estadounidenses.



La comedia 'How to be a Latin Lover' cierra el viernes con 1,3 millones de dólares de parcial y un total en los Estados Unidos de 16,7 millones de dólares.



Por ahora el parcial lo cierra 'La Bella y la Bestia', en el quinto lugar con 1,2 millones de dólares y nada más y nada menos que 483,8 millones de dólares en las pantallas de cine de los Estados Unidos.