Wonder Woman: Nueva portada con Gal Gadot al frente del emblemático personaje de cómic

Llega una nueva portada de la película 'Wonder Woman', con Gal Gadot como eje principal del esperado filme de cómic dirigido por Patty Jenkins. Dentro de su cuenta atrás para el estreno en cines.

7 de mayo de 2017 - David Ackerman

La actriz Gal Gadot reconoció que hasta pocas semanas antes del rodaje no conoció la identidad del personaje para el cual hizo la audición dentro del filme 'Batman Vs Superman'. Gadot, quien ahora protagoniza la cinta monográfica dirigida por Patty Jenkins, confirmó que en su audición Zack Snyder no le comentó nada sobre el personaje concreto al que daría vida en 'Batman Vs Superman'.



Ahora podemos ver una nueva portada de la película 'Wonder Woman', con Gal Gadot en el papel del emblemático personaje de cómic. Bajo la dirección de Patty Jenkins.



El argumento de 'Wonder Woman' nos llevará hasta el origen del célebre personaje de cómic. Tras su debut en cines en el argumento de 'Batman Vs Superman'.



El estreno en cines de 'Wonder Woman' marcará el arranque de la nueva saga de acción de DC, con Patty Jenkins en la dirección.