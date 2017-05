Guardianes de la Galaxia 2: Arrasa en la taquilla de cine USA en su estreno

La película 'Guardianes de la Galaxia 2' se sitúa en el primer puesto del ranking de taquilla en los Estados Unidos en su fin de semana de estreno en el país. Contando con un gran respaldo del público en su debut.

7 de mayo de 2017 - Mark Silverman

La película de cómic 'Guardianes de la Galalxia 2' se sitúa en el primer puesto del ranking de taquilla en los Estados Unidos arrasando con más de 145 millones de dólares en su debut. Un grandísimo arranque para el proyecto dirigido por James Gunn.



El segundo puesto queda para 'Fast and Furious 8' con 8,5 millones de dólares de parcial en los Estados Unidos, con un total acumulado de 207,13 millones de dólares desde su puesta de largo en las pantallas del país.



'El Bebé Jefazo' sube ahora hasta el tercer lugar con 6,1 millones de dólares y un total de 156,7 millones de dólares de acumulado.



'How to be a Latin Lover' se queda en el cuarto lugar. Perdiendo dos puestos desde la semana pasada en los Estados Unidos. Con un total de 20,6 millones de dólares.



'La Bella y la Bestia' se queda en el quinto puesto, subiendo un lugar desde la última semana en las pantallas de los Estados Unidos. Con 4,9 millones de dólares y un total de nada más y nada menos que 487,6 millones de dólares de acumulado desde su estreno en las pantallas USA.



Otra película de Emma Watson, 'El Círculo', se queda ahora en el sexto puesto del ranking con 4 millones de dólares y un total acumulado de 15,7 millones desde su estreno en los Estados Unidos hace dos semanas.