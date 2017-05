Los Vengadores 3: Marvel espera resultados de las nuevas series antes de llevar los personajes al cine

El reparto de personajes de la película 'Los Vengadores 3' tiene un enorme calado dentro del futuro del universo cinematográfico Marvel. Aunque por ahora no veremos a los protagonistas de las diferentes series de televisión en el cine.

8 de mayo de 2017 - Mark Silverman

Marvel arrancó su andadura televisiva con 'SHIELD', y no precisamente con mucho éxito. A pesar de ello se siguió adelante, y con más acierto en coproducciones junto a Netflix, generando un buen número de argumentos de aventuras y acción.



Desde el estudio, el productor Kevin Feige, sitúa el futuro de los personajes televisivos por ahora ahí, en la pequeña pantalla. Dejando un tiempo prudencial para ver su progresión.



"No necesariamente hay que ver a los personajes de la televisión en el cine. El futuro es muy largo, y por lo tanto no sé lo que sucederá pero hay un montón de personajes en la televisión que están haciendo su propio camino, y queda por ver el modo en el que se comportan". A lo que Feige matiza, "Habrá crossover, pero por ahora no se puede situar una fecha concreta".



El rodaje de la película 'Los Vengadores 3' lleva varios meses en marcha. Contando con Anthony y Joe Russo al frente de la producción. Se sitúa como uno de los rodajes más espectaculares de la historia del universo cinematográfico Marvel. Y uno de sus integrantes, Chris Pratt (Star Lord de 'Guardianes de la Galaxia') ya finalizó su labor dentro del proceso general. Chris Pratt llega esta semana a nuestros cines con la película 'Guardianes de la Galaxia 2', dirigida por James Gunn. Otra de las sagas de alto impacto del sello dirigido por Kevin Feige.



Con lo que su presencia mayoritaria quedaría para 'Los Vengadores 4', con su rodaje en marcha el próximo año, al menos si tenemos en cuenta las últimas informaciones llegadas desde el estudio.



Mientras tanto el rodaje de 'Los Vengadores 3' seguirá adelante en Nueva York a partir del próximo 19 de mayo. Todo de cara a su estreno mundial. Previsto para el próximo año 2018.