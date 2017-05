Gambito: Doug Liman reconoce que no dirigió la película porque nunca conectó con el proyecto

El cineasta Doug Liman estuvo adscrito al proyecto de 'Gambito' durante varios meses. A pesar de que, según dice el propio Liman, nunca se vio dentro de la película a causa de su total desconexión con el argumento protagonizado por Channing Tatum.

8 de mayo de 2017 - Mark Silverman

La película 'Gambito' sigue, a día de hoy, sin un futuro claro dentro del panorama de adaptaciones de los argumentos X MEN.



Para el cineasta Doug Liman todo estuvo claro desde el principio. "Nunca estuve conectado con la película. En ocasiones se me sitúa en ellas pero antes tengo que tener una conexión para poder implicarme plenamente en los diferentes proyectos. En esta ocasión no notaba nada como propio, y por lo tanto la conexión era inapreciable".



El proyecto de 'Gambito' llegaba al cine con la intención de situarse como una de las adaptaciones estrella de 20th Century Fox para seguir explotando el universo X MEN una vez finalizara la andadura de Lobezno, con Hugh Jackman como protagonista por última vez en 'Lobezno 3', tras quince años de exitosa andadura. Esa es la intención al menos de partida, puesto que parece ser que estamos ante un nuevo retraso dentro de su calendario.



La fase de rodaje estaba situada inicialmente en el pasado mes de diciembre, acumulando varios retrasos. Aunque la pérdida del director con la renuncia de Doug Liman pospuso el proyecto de manera indefinida. En un principio la película 'Gambito' cuenta con más de 150 millones de dólares de presupuesto para su desarrollo. Por lo que quedaba patente la gran confianza del estudio en el nuevo argumento de cómic. Desde hace tiempo no teníamos novedades del filme, lo que apuntaba además a problemas entre el estudio y Tatum para cerrar los pormenores del filme.



Dejando fuera incluso a varios directores de cara a ponerse en marcha con el proceso de filmación. Aunque ahora es el propio Tatum quien habla acerca de la continuidad del filme, a pesar de que por ahora tampoco hay fecha confirmada para su fecha de filmación. Todo al a espera de lo que acontezca, por ejemplo con 'X MEN Supernova' o 'X MEN Nuevos Mutantes'.