Secret Service 2: El director ya piensa en el final de la trilogía

Cuando la película 'Secret Service 2' aún no llegó a los cines, el cineasta Matthew Vaughn ya piensa en la consecución de una trilogía basada en la obra de Mark Millar.

9 de mayo de 2017 - David Ackerman

La película Secret Service 2 finalizó su rodaje con un gran secretismo con el objetivo de salvaguardar la identidad de varios de sus actores, así como el retorno de numerosos personajes de la saga principal. Una trama que ahora Matthew Vaughn ya planea como una trilogía basada en la obra de Mark Millar.



Una de las mayores sorpresas de la taquilla de 2015 fue la cinta ' Secret Service', adaptación del cómic de Mark Millar llevada a la gran pantalla por el cineasta Matthew Vaughn. Calificando además el rodaje como "una verdadera locura". Y si recordamos la escena de la iglesia en la primera entrega, sin lugar a dudas es de destacar la acción que nos puede esperar. Channing Tatum firmó una de las incorporaciones de mayor interés. Por ahora no hay datos acerca del calado de su personaje. Tal vez estemos ante un Kingsman o simplemente un villano muy bien vestido.



Ahora Matthew Vaughn podría tener en mente un reparto para una tercera entrega con la que hace años no contaba. Tal y como él mismo reconoce, cuando hizo 'Secret Service' no pensaba, ni por lo más remoto, que contaría con el apoyo del estudio para continuar con la secuela. Ahora en cambio cuenta con un argumento que se extendería a una tercera entrega. Vaughn no es amigo de "atarse" a proyectos a largo plazo, como demostró cuando dirigió la genial 'X MEN Primera Generación' y cedió el puesto de director en 'X MEN Días del Futuro Pasado'.