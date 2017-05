Deadpool 2: El reparto de personajes incluirá más integrantes de los X MEN

Si la primera película de la saga Deadpool apenas pudo contar con mutantes del universo X MEN (por asuntos de licencias y coste de las mismas), ahora en la secuela de inminente rodaje todo cambia, abriendo la puerta de cara a su cohesión con el universo cinematográfico X MEN.

10 de mayo de 2017 - David Ackerman

El reparto de 'Deadpool 2' contará con nuevos mutantes. Además de la llegada de Cable y Domino, también se espera la incorporación de otros tres integrantes del universo X MEN.



Si bien por ahora no está clara la identidad de los mismos, se espera que sirva como nexo con otras producciones X MEN producidas bajo el amparo de 20th Century Fox. Especialmente dentro de la cinta X-FORCE, uno de los próximos proyectos englobados en dicho segmento.



Además también se ubican más nombres de mutantes en la escena postcréditos de 'Deadpool 2', tal y como sucediera en la primera entrega con la mención a Cable (si bien no presencia puesto que a fecha de su estreno no se había escogido el actor para el papel).



El estreno de 'Deadpool 2' está previsto para el 1 de junio de 2018. Con un reparto encabezado por Ryan Reynolds, T.J. Miller, Brianna Hildebrand, Karan Soni y Leslie Uggams, con la incorporación Zazie Beetz y Josh Brolin.