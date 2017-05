Una Noche Fuera de Control: Scarlett Johansson en nuevo cartel de su noche loca

Llega un nuevo cartel de la película 'Una Noche Fuera de Control', en la que la actriz Scarlett Johansson ejerce como protagonista. En su retorno al género tras un buen número de producciones de acción como por ejemplo la fallida 'Ghost in the Shell'.

11 de mayo de 2017 - Mark Silverman

El argumento de 'Una Noche Fuera de Control' se presenta así: Las protagonistas interpretan a cinco mejores amigas de la universidad que se reúnen en Miami 10 años después para vivir un fin de semana salvaje de despedida de soltera. Pero cuando la fiesta termina tomando un giro oscuro y accidentalmente matan a un stripper masculino, las amigas se ven obligadas a unir sus fuerzas y cubrir el accidente.



Como vemos el argumento de la película 'Una Noche Fuera de Control' , nos evoca a ciertos clásicos de cintas del género. La producción cambió de título en su fase de promoción, puesto que antes era conocida como "Rock that Body". Presentada inicialmente como una versión femenina de "Resacón en Las Vegas", queda por ver su primer tráiler, el cual a buen seguro podría ver la luz en cuestión de horas.



El guión de Una Noche Fuera de Control es obra de Lucia Aniello y Paul W Downs. Se trata de una de las historias de la "black list" de Hollywood del año 2015. Consiguiendo financiación y luz verde a mediados del pasado año 2016.



Scarlett Johansson llegó recientemente a nuestros cines con la adaptación del manga 'Ghost in the Shell', bajo la dirección de Rupert Sanders. También se encuentra rodando la película 'Los Vengadores 3', con Anthony y Joe Russo al frente de la dirección. Ahora cambiando de género pasando a la comedia, tal vez en esta ocasión cuente con un mejor apoyo de taquilla.