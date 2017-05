Wonder Woman: Nuevo cartel con Diana y Steve

Llega un nuevo cartel de la película 'Wonder Woman', en el cual se pueden ver a los protagonistas de la producción dirigida por Patty Jenkins. Con Diana Prince, encarnada por la actriz Gal Gadot y Steve Trevor, con Chris Pine al frente del mismo.

12 de mayo de 2017 - David Ackerman

Después del estreno mundial del tráiler final de la película Wonder Woman, continúa la promoción del filme dirigido por Patty Jenkins. Ahora con un nuevo cartel de la cinta en el que podemos ver a su protagonista indiscutible, Gal Gadot, encarnando a Diana Prince, la poderosa amazona de cómic. Junto a ella otro de los personajes del argumento, Steve Trevor, interpretado por el actor Chris Pine.



Un cartel que llega tras las últimas estimaciones de taquilla de cara a su estreno en los Estados Unidos. Con una cifra inicial de en torno a 120 millones de dólares en su primer fin de semana en el arranque. Tal vez una cifra muy optimista si tenemos en cuenta otros arranques de sagas de cómic en similares condiciones.



Como decimos 'Wonder Woman' se estrena en cines el próximo 2 de junio, por lo que estamos a menos de un mes de su esperado debut en pantallas.



El reparto de 'La Liga de la Justicia' cuenta además con Ben Affleck (Batman), Henry Cavill (Superman), Jason Momoa (Aquaman), Ray Fisher (Cyborg) o Ezra Miller (Flash), también podremos ver a secundarios de las respectivas sagas.



Precisamente el argumento de la película 'Wonder Woman' dirigida por Patty Jenkins servirá como adelanto de lo que podremos ver en 'La Liga de la Justicia', con su debut en cines situado unos meses más tarde.



Impulsado por su restaurada fe en la humanidad e inspirado por el acto desinteresado de Superman, Bruce Wayne le pide ayuda a su aliada Diana Prince para hacer frente a un peligroso enemigo. Juntos, Batman y Wonder Woman trabajan con rapidez para reclutar a un grupo de personas formidables, de verdaderos metahumanos. Como Aquaman, Cyborg y Flash. Aunque tal vez sea demasiado tarde para salvar el planeta de un cataclismo de proporciones verdaderamente catastróficas.