Los Vengadores 3: Diane Lane no cree que La Liga de la Justicia supere a la saga Marvel

La actriz Diane Lane acaba de meterse en un inesperado jardín al comentar en una entrevista su opinión sobre 'La Liga de la Justicia' y 'Los Vengadores'. Es decir, las dos sagas de grupo más representativas de DC y Marvel respectivamente.

12 de mayo de 2017 - David Ackerman

Diane Lane da vida a la madre (terrícola) de Superman dentro del universo DC, y por lo tanto, encuadrada en La Liga de La Justicia. A pesar de ello, ante una aparentemente inocente pregunta, acerca de si 'La Liga de la Justicia' será mejor que el éxito de grupo de Marvel 'Los Vengadores', Lane respondió que no lo será. A lo que agregó que sentía defraudar a los fans con su respuesta.



Aunque desde sus respectivos responsables siempre se han negado en comparar sus respectivas película, lo cierto es que las producciones de Marvel y DC se han llevado buena parte del pastel taquillero dentro de las adaptaciones de cómic (en especial Marvel, con sus películas marcando cifras mil-millonarias desde prácticamente el año 2007, y bajo su propio sello). DC, asociada con Warner, lleva adelante sus películas con diferente acierto en taquilla -mucho más modesto- además de no cosechar unas críticas especialmente buenas.



A pesar de las diferencias entre las películas de ambos sellos de cómic, la comparación entre ambos resulta una pregunta recurrente a sus actores, quienes al menos hasta ahora habían cumplido a rajatabla cierto corporativismo poniendo por las nubes sus respectivas películas.



Parece ser que Diane Lane no quedó satisfecha con lo que pudo ver de 'La Liga de la Justicia', una de las dos propuestas de DC y Warner para el año 2017.