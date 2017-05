La Liga de la Justicia: Tyrse Gibsson abre de nuevo la posibilidad de ser Linterna Verde

Cuando el rodaje de la película 'La Liga de la Justicia' llegó a su fin hace unas semanas de cara a su próximo estreno mundial en cines. Ahora además el actor Tyrese Gibson vuelve a la carga con sus comentarios acerca de su llegada al personaje de Linterna Verde.

12 de mayo de 2017 - Mark Silverman

Tyrese Gibson sigue adelante con su campaña de fans para optar al papel de Linterna verde dentro de 'La Liga de la Justicia. Un papel por el que pugnaría directamente con Idris Elba para ser el nuevo John Stewart del cine dentro del universo DC y Warner en la gran pantalla.



Gibson aprovecha para mostrar la opción que sería trabajar junto a Chris Pine como el nuevo Hall Jordan de la gran pantalla reemplazando a Ryan Reynolds en la que por ahora fue la única cinta monográfica sobre el poderoso personaje.



Como decimos, recientemente llegó un fuerte rumor bastante potente que nos habla de la posibilidad de ver en el cine a varios Linterna Verde humanos de manera simultánea y para la película de 'La Liga de la Justicia'. Es decir, formando algo así como un grupo especial del Green Lantern Corps terrícolas para colaborar en las vicisitudes a las que se enfrente el planeta dentro de la trama que se desarrollará en las dos películas que Warner y DC tiene previsto rodar desde el próximo año.



Tyrese Gibson comentó hace unas semanas "Ha muchas cosas que no puedo hablar, de las que no puedo decir nada en concreto, pero creo que los fans tienen que ser escuchados". Además también reconoce que fue un gran fan de Linterna Verde desde su juventud. También remarca que se reunió con Warner en varias ocasiones para hablar sobre el tema. Ahora además también sitúa el trabajo como "finalizado", junto al siguiente fanart (o no tan fanart) de su personaje dentro del universo DC.