Luke Cage: La segunda temporada contará con el regreso de Cottonmouth

La segunda temporada de la serie de televisión 'Luke Cage' calienta motores de cara a la consecución de su rodaje. Ahora además se confirma el retorno de uno de los villanos aparentemente eliminados del argumento de la primera temporada de episodios, Cottonmouth.

12 de mayo de 2017 - David Ackerman

Mike Colter fue claro al respecto de la salida del personaje en la serie: "Si algo no funciona es lógico cambiar, pero si no es así parece estúpido que se decida cambiar". Así se pronunció sobre los cambios en la serie ' Luke Cage '.



Colter matizó que la decisión de acabar con el personaje de Cottonmouth fue tomada antes de que se rodara la serie, sobre el papel. Pero que se debió cambiar de parecer una vez visto que el personaje funcionaba perfectamente en el conjunto.



Mike Colter no comprende la decisión de la cadena de acabar con el personaje de Cottonmouth prácticamente a mitad de la primera temporada de episodios de la serie 'Luke Cage', una de las más rompedoras del momento en lo relacionado con el universo de adaptaciones de cómic. Además de dar pie a la llegada de 'Defenders', que suma además a Jessica Jones, Daredevil e Iron Fist.



El personaje de Cottonmouth estaba interpretado por el actor Mahershala Ali, un nombre del que se habla para un nuevo papel de cómic, y precisamente en DC dentro de la próxima adaptación de Linterna Verde en 'Green Lantern Corps'. Mahershala Ali ahora regresará a la serie de acción de Marvel y Netflix para la segunda temporada



Muchos fans mostraron su sorpresa ante el giro de Cottonmouth, dejando la serie verdaderamente "descabezada" (y nunca mejor dicho). Aunque finalmente las audiencias se mantuvieron estables, las críticas sí que se resintieron. Queda por ver el modo en el que se volverá a la acción.