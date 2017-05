Wonder Woman: El guión de Joss Whedon que fue rechazado es muy parecido a la película

El cineasta Joss Whedon desarrolló en el año 2006 un guión para una posible película de 'Wonder Woman'. "Posible" porque quedó rechazada por el estudio y todo el proyecto fue anulado de manera irrevocable. Ahora llegan datos sobre la historia y se marcan bastantes similitudes con lo que ahora se mostrará dentro del filme dirigido por Patty Jenkins.

13 de mayo de 2017 - Mark Silverman

Faltan varias semanas para el estreno mundial de la película Wonder Woman. Con la dirección de Patty Jenkins. Ahora además llegan datos sobre una posible película que pudo ver la luz en torno al año 2007 o 2008, y contando con Joss Whedon en el guión y la dirección. El resto ya es historia, Joss Whedon fichó por Marvel tras el rechazo de DC y fue el principal responsable de llevar adelante la película de superhéroes de cómic más taquillera de la historia, 'Los Vengadores'.



El guión original de Joss Whedon es sorprendentemente similar, tanto en planteamiento como en personajes con el que ahora podremos ver en cines dentro de la nueva superproducción protagonizada por Gal Gadot, en un personaje que repite tras su debut en 'Batman Vs Superman'.



¿Un cambio de parecer del estudio al respecto de lo que opinaba anteriormente sobre el trabajo de Joss Whedon?



Wonder Woman llegará a los cines de todo el mundo desde el próximo verano, cuando Gal Gadot regresará dando vida al personaje que titula la épica aventura dirigida por Patty Jenkins. Antes de que fuera la propia Wonder Woman, era Diana, princesa de las Amazonas, entrenadas para ser guerreras invencibles. Criada en una isla paradisiaca y totalmente protegida.



Cuando un piloto estadounidense sufre un accidente y termina en las costas de su isla natal, y habla a Diana del enorme conflicto bélico existente en el mundo interior, ella decide salir de su hogar, totalmente convencida de que puede detener dicha amenaza. Lucha junto a ese hombre para acabar con todas las guerras. Es en ese momento cuando Diana descubre todos sus poderes... y su verdadero destino.