The Batman: Andy Serkis podría estar en la película gracias al director

La llegada del director Matt Reeves puede traer interesantes novedades a la película 'The Batman'. Concretamente con el fichaje del actor Andy Serkis. Una contratación que supondría su paso de Marvel a DC.

16 de mayo de 2017 - David Ackerman

Matt Reeves, director de grandes producciones de aventuras y acción en Hollywood, está situado como el principal responsable de The Batman de cara al próximo rodaje del filme protagonizado por Ben Affleck.



El acuerdo ofrecido a Matt Reeves sitúa además al cineasta como responsable de otras películas de DC que aún no cuentan con director confirmado. Por lo que su llegada estaría situada a la par de nombres como Zack Snyder, quien hasta la fecha se lleva encargando de sagas como las de Superman además de 'La Liga de la Justicia'.



Reeves querría contar con su gran colaborador dentro de la saga de 'El Origen del Planeta de los Simios', el actor Andy Serkis, todo un experto dentro del "mo-cap", captura de movimientos. Implicado desde la época de la saga 'El Señor de los Anillos' con Peter Jackson al frente. Continuando con Spielberg en las nuevas aventuras de Tintín. Además de seguir en Marvel, donde tiene un papel en 'Los Vengadores 2' así como en la próxima producción de 'Black Panther'.



Queda por ver si finalmente Serkis tiene un papel en 'The Batman', protagonizada por Ben Affleck. Además del calado en la misma. Todo de cara a su estreno en cines para -supuestamente- a finales del año 2018.