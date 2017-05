Power Rangers: Su secuela quedaría cancelada tras los malos resultados de taquilla

El estreno en cines de la película 'Power Rangers' quedó marcado por unos datos de taquilla verdaderamente bajos, al menos según las previsiones iniciales. Algo que avocaría a la continuidad de la saga a la total cancelación.

17 de mayo de 2017 - David Ackerman

El estreno mundial de 'Power Rangers' llegó con un gran halo de interés para los fans. Aunque finalmente no cosechó los resultados de taquilla que se esperaban inicialmente. Es más, se situaron muy por debajo de las previsiones. Algo que avocó al proyecto a la cancelación de sus posibles continuaciones en la gran pantalla.



Los planes del estudio ubicaban la saga en un total de cinco películas. Algo que ahora está totalmente descartado.



Su estreno llegó el pasado 24 de marzo, y a pesar de contar con nombres como Elizabeth Banks o Bryan Cranston en el elenco principal, no consiguió cautivar ni a la crítica ni al público.



El argumento de la película de acción y aventuras 'Power Rangers' se presenta así: Cinco jóvenes estudiantes van a descubrir que no sólo su pequeña ciudad, Angel Grove, sino todo el mundo está al borde de la extinción por una amenaza alienígena.



Elegidos por el destino, los jóvenes pronto descubrirán que son los únicos que pueden salvar el planeta. Pero para poder lograrlo deberán superar sus diferencias y unirse como los Power Rangers antes de que sea demasiado tarde.