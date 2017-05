Fast and Furious 8: Dwayne Johnson adelanta que el spinoff será explosivo

La película 'Fast and Furious 8' es un gran éxito de taquilla en todo el mundo. Lo que abre la puerta a un spinoff contando con Dwayne Johnson y Jason Statham como protagonistas. Algo que Johnson califica como verdaderamente explosivo.

18 de mayo de 2017 - Mark Silverman

El actor Dwayne Johnson está dentro del argumento de la película de acción y aventuras Fast and Furious 8. Ahora con el gran éxito de la cinta dirigida por F Gary Gray se abre la puerta a su spinoff al frente del reparto principal.



Dentro de la descripción del personaje publicada hace unas semanas por el propio actor se puede leer lo siguiente: "Cuanto arrancas a un hombre todo lo que es importante para él, le obligas a regresar a sus raíces, y eso a veces es un lugar muy peligroso". Es decir, ahora estaríamos ante el adelanto del primer spinoff del universo de acontecimientos de la saga 'Fast and Furious'. Así pues parece ser que ahora Hobbs no será ese férreo agente de la ley que impone su fuerza para acabar con todos los criminales que se sitúan en su camino. Sino que, tal vez como resultado de los acontecimientos de 'Fast and Furious 8', veamos el adealanto de su primera película en solitario.



'Fast and Furious 8' cuenta con nuevo director a cargo del proyecto, F Gary Gray, que recoge el testigo dejado por James Wan. Quien no cambia es Vin Diesel, que sigue como protagonista así como uno de los productores del filme.



El nuevo spinoff en ciernes será verdaderamente explosivo, tal y como el propio Dwayne Johnson confirmó recientemente en un encuentro con los medios coincidiendo con la promoción de 'Baywatch'.