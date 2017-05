Batgirl: Alicia Silverstone quiere volver al papel de cómic

La actriz Alicia Silverstone interpretó a Batgirl en la gran pantalla antes de la nueva explosión cinematográfica del sello DC. Un papel que busca repetir dentro de la cinta dirigida por Joss Whedon. Al menos esa es ahora su pretensión mostrada en un encuentro con los medios.

La actriz Alicia Silverstone dio vida a Batgirl en el cine dentro de una de las cintas peor recordadas por los fans. -Encuadrada en un universo cinematográfico totalmente extinto a día de hoy. Y en absoluto bien valorada por parte de los seguidores del personaje.



Silvestone ahora habló sobre el retorno del personaje y declaró su deseo de poder estar implicada en el proyecto. Aunque actualiza su postura y se sitúa como candidata para interpretar al personaje principal en la película en cuestión.



El cineasta Joss Whedon, encargado de dirigir el proyecto, afirma que por ahora está desarrollando el personaje de 'Batgirl'. "Por ahora no tengo pensado ningún nombre. Siento que estoy creando el personaje, dialogaré con ella y luego veremos quién se encarga de darle vida. Por ahora no hay un nombre, primero será Batgirl y luego llegará el nombre", comentó el director. Apuntando hacia la posibilidad o no de contar con una estrella de Hollywood: "No estoy en contra de las estrellas de cine. Son geniales, pero necesitas a alguien que esté bien más allá de su popularidad".



Joss Whedon dirigió 'Los Vengadores', estrenada en el año 2012 y que a día de hoy sigue siendo el filme más taquillero en toda la historia de Marvel. Además de estar implicado en el desarrollo de la primera serie de televisión de Marvel, 'SHIELD'. Sin olvidar la dirección de 'Los Vengadores 2', otro mega-taquillazo que se estrenó hace tres temporadas.







Hace algún tiempo se habló del deseo de Joss Whedon en dirigir una película de cómic protagonizada por un personaje femenino. Se especuló con la posibilidad de Viuda Negra, un personaje Marvel con Scarlett Johansson al frente.



Queda por confirmar si la película verá la luz en el año 2019. Pero sin duda el fichaje de Joss Whedon supone un fuerte espaldarazo para el mismo, así como para el resto del universo DC.