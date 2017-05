Prometheus 2: Sorprende a Guardianes de la Galaxia 2 en la taquilla USA del viernes

La película 'Prometheus 2' se sitúa en el primer puesto del ranking de taquilla de cine en los Estados Unidos en su primer viernes. Sorprendiendo a 'Guardianes de la Galaxia 2' que se adentra en su tercera semana de proyecciones en el país de las barras y las estrellas.

20 de mayo de 2017 - David Ackerman

El estreno de Prometheus 2 llega con fuerza a la taquilla de cine de los Estados Unidos. Ahora ocupando el primer puesto del ranking en el último viernes. Con muchas posibilidades de situarse en el top dentro del fin de semana completo. Su parcial asciende a 15,3 millones de dólares.



'Guardianes de la Galaxia 2' queda en el segundo puesto con un parcial de viernes de 8,8 millones de dólares. Sumando ya en los Estados Unidos un total de 275,5 millones de dólares.



Uno de los estrenos de la semana en los Estados Unidos, 'Everything, Everything', se queda en el tercer lugar del ranking con unos ingresos de 4,7 millones de dólares.



'Snatche' desciende hasta el cuarto lugar con un parcial de 2,2 millones de dólares. Sumando un total de 27,4 millones de dólares de total.



El estreno de 'Diary of a Wimpy Kid: The Long Haul' se queda en el quinto puesto con 2 millones de dólares de ingresos durante el viernes.