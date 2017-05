Prometheus 2 supera por muy poco a Guardianes de la Galaxia 2 en la taquilla de cine USA

La película de ciencia ficción y terror 'Prometheus 2' se estrenó en los Estados Unidos con gran éxito. Tanto es así que consiguió desbancar a 'Guardianes de la Galaxia 2' del top del país.

21 de mayo de 2017 - Mark Silverman

La película 'Prometheus 2' se sitúa en el primer puesto del ranking de taquilla en los Estados Unidos con 36 millones de dólares de ingresos. Ligeramente por encima de la cifra marcada por 'Guardianes de la Galaxia 2', que queda ahora con 35,1 millones de dólares de parcial semanal. Sumando un total de 301,8 millones de dólares.



El drama romántico 'Everything Everything' queda en el tercer puesto del ranking de la taquilla de cine en los Estados Unidos. Con 12 millones de dólares en su fin de semana de estreno.



'Snatched' baja hasta el cuarto lugar con 7,6 millones de dólares y un total de 32,7 millones de dólares de acumulado en sus dos semanas de proyección en las pantallas de los Estados Unidos.



'Diario de Greg 2' llega a las pantallas de los Estados Unidos para ocupar el quinto lugar con 7,2 millones de dólares.



'El Rey Arturo' sufre un ligero desplome y se queda en el sexto lugar con un parical de 6,8 millones de dólares quedando con un total de 27,12 millones de dólares de acumulado.



'Fast and Furious 8' aparece ahora en el octavo lugar del ranking de taquilla en los Estados Unidos. Con 3,1 millones de dólares y un acumulado de 219,8 millones de dólares.