Fast and Furious 8: Supera a La Bella y la Bestia y ya es la película más taquillera del año 2017

La película 'Fast and Furious 8' es ya la superproducción más taquillera del año 2017 en todo el mundo. Un gran éxito para la franquicia de acción y aventuras protagonizada por Vin Diesel dentro de una de las entregas de mayor impacto de toda su historia.

22 de mayo de 2017 - Mark Silverman

La película de acción Fast and Furious 8 es desde hoy la más taquillera del año 2017 en todo el mundo. Unos resultados verdaderamente colosales para el filme dirigido por F Gary Gray y protagonizado por Vin Diesel. Contando con Charlize Theron o Dwayne Johnson en los papeles principales.



Recordemos que con este balance el ingreso internacional de la película dirigida por F Gary Gray, consigue alrededor del ochenta por ciento de sus ingresos fuera de las fronteras de los Estados Unidos.



Sinopsis de 'Fast and Furious 8': F. Gary Gray dirige esta nueva entrega de la saga en la que Dom y Letty están de luna de miel, Brian y Mia se han retirado del juego, y el resto del equipo ya no tiene que vivir huyendo de la ley; nuestros héroes por fin pueden dejar los constantes viajes de misión en misión y empezar a disfrutar de una vida normal.



Pero cuando una misteriosa mujer (la oscarizada Charlize Theron) seduce a Dom para arrastrarlo al mundo del crimen del que parece no poder escapar, traicionando a aquellos que más le importan, el equipo tendrá que afrontar desafíos que pondrán a todos a prueba hasta límites desconocidos. Desde las playas de Cuba y las calles de Nueva York a las llanuras árticas de hielo del mar de Barents, nuestro equipo de élite cruzará el globo para impedir que una anarquista desate el caos en todo el mundo... y para recuperar al hombre que los convirtió en una familia.