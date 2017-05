Escuadrón Suicida 2: Harley Quinn y Joker serán los protagonistas de la secuela

La película 'Escuadrón Suicida 2' sigue dando titulares de cara al arranque de su proceso de producción. Contando con buena parte del elenco de la primera entrega. Los personajes de Harley Quinn y Joker serán los protagonistas de la secuela cuyo rodaje arrancará a principios del próximo año 2018.

22 de mayo de 2017 - David Ackerman

Desde su debut en la película 'Escuadrón Suicida' de personajes como Harley Quinn y la nueva versión de Joker en manos de Jared Leto, su continuidad dentro del universo cinematográfico DC está ubicado en 'The Batman'. Pero también la tendremos dentro de la secuela de la saga de grupo de DC como dos personajes principales en dicho argumento principal.



No olvidemos la gran presencia de Batman, interpretado por el actor Ben Affleck dentro del metraje de la película 'Escuadrón Suicida', dirigida por el cineasta David Ayer.



El rodaje de 'The Batman' está ubicado en torno al mes de marzo del próximo año 2017, tal y como el actor Joe Manganiello adelantó en unas declaraciones a los medios. Algo que recientemente se reafirmó, dejando claro que él está ubicado en el papel de villano principal, Deathstroke.



Con este "triplete" de villanos (Joker, Harley Quinn y Deathstroke) queda por ver el modo en el que el argumento se engrana para el desarrollo del filme y su posterior cohesión con 'La Liga de la Justicia', bajo la dirección de Zack Snyder.