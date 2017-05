Piratas del Caribe 5: Johnny Depp eliminó un personaje femenino como villana

La película de acción y aventuras 'Piratas del Caribe 5' tiene al actor Javier Bardem como villano dentro de su argumento. Interpretando al Capitán Salazar. Un personaje que pudo ser muy diferente si tenemos en cuenta que fue el propio Johnny Depp quien impuso el veto a un personaje femenino en el rol de villana.

22 de mayo de 2017 - David Ackerman

No hay duda acerca del gran peso de Johnny Depp dentro del argumento de la saga Piratas del Caribe. Un punto acerca de ese supuesto gira en torno, precisamente, a la última película a estrenar, Piratas del Caribe 5. Según confiesa su director en un principio el villano de la historia estaba situado para un personaje femenino.



Algo que no gustó en absoluto a Johnny Depp. Quien condicionó dicho rol a un personaje masculino. Con lo que la contratación de Javier Bardem para el puesto del Capitán Salazar fue consecuencia de dicha exigencia del inolvidable Jack Sparrow del cine.



El motivo principal por el cual Johnny Depp no quería una villana en la película era por la relativamente próxima situación en su calendario de proyectos con 'Sombras Tenebrosas', cuando Eva Green ejerció dicho papel.



En definitiva, por un gesto ciertamente maniático de Johnny Depp no tenemos a la primera villana dentro de la saga de Piratas del Caribe. Aunque el cambio, por el actor español Javier Bardem, no parece carente de solvencia.